Instituto Cultural Vale abre edital para destinar R$ 25 mi a projetos culturais

O Instituto Cultural Vale abre nesta quinta-feira, 15, um novo edital que irá destinar R$ 25 milhões a projetos que valorizem a diversidade das manifestações culturais brasileiras e que contribuam para o desenvolvimento da economia criativa no País. As inscrições poderão ser feitas até 13 de agosto.

Segundo Luiz Eduardo Osorio, que é vice-presidente executivo de Relações Institucionais e Comunicação da Vale, e presidente do Conselho do Instituto Cultural Vale, poderão se inscrever projetos nas áreas de patrimônio material e imaterial, música e dança, festividades, itinerância, museus e centros culturais. Uma comissão de especialistas externos fará a seleção dos projetos.

“A ideia é pegar uma gama de projetos de diferentes envergaduras, com o intuito de aquecer a economia criativa do País, ainda mais depois da pandemia. A gente entende que isso é um incentivo muito grande que a gente dá ao produtor cultural num momento muito importante que estamos atravessando”, diz Osório.

Os patrocínios serão divididos em quatro faixas de valor – até R$ 250 mil, até R$ 500 mil, até R$ 1 milhão e até R$ 2 milhões, com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O valor aprovado será pago ainda em 2021, e os projetos deverão ser colocados em prática ao longo do próximo ano.

Na chamada realizada no ano passado, o instituto selecionou 68 projetos de 24 estados e do Distrito Federal. De acordo com Osorio, a ideia mais uma vez é conseguir o máximo de abrangência.

“Projetos itinerantes são bastante considerados nesse processo de seleção, porque os que circulam por diferentes cidades e estados também fomentam a atividade criativa e a economia cultural. O que a gente busca é que os projetos tenham bastante capilaridade, em todo o Brasil”, ressalta ele.

SERVIÇO

O quê: Chamada Instituto Cultural Vale 2021

Quando: inscrições de 15 julho a 13 de agosto

Onde: no site institutoculturalvale.org

Divulgação do resultado: até 30 de novembro