Ainda pequena, a jornalista barbarense Gabriela Metzker já tinha o sonho de ser escritora e, aos 42 anos, terá a oportunidade de concretizar esse desejo expondo o seu primeiro livro para a Bienal do Rio de Janeiro.

A autora de “A amiga Bruxa” realiza ainda uma sessão de autógrafos no estande do grupo “Escreva, Garota”, localizado no pavilhão 4 (verde), das 14h às 16h.

Autora barbarense vai autografar exemplares de “A amiga Bruxa” no primeiro dia da Bienal do Rio – Foto: Diego Meneghetti / Divulgação

Gabriela estudou durante a infância na escola Ulisses de Oliveira Valente, no Centro de Santa Bárbara, e desde esse período tinha o anseio de ser escritora, desejo que acabou levando-a ao jornalismo. Ela atuou na profissão por 17 anos e chegou a ser editora do Alto Astral e portal UOL.

“Quando somos jornalistas, temos que escrever com objetividade, o mais próximo possível do real, e na literatura não, a gente pode viajar na imaginação. Então agora eu retomei esse projeto da infância”, contou ao LIBERAL.

A nova empreitada de Gabriela surgiu ao acaso e teve como inspiração para o livro a própria relação com a filha mais velha, Livia. A personagem “Bruxa” surgiu da interpretação da autora quando a menina tinha quase 2 anos e enfrentava problemas com a teimosia.

“Na época, percebi que a personagem, com seu humor ácido, fazia um contraponto nos momentos de embate que acabava facilitando a colaboração infantil. Tudo muito lúdico e divertido”, conta Gabriela.

Foi quando engravidou da segunda filha que a autora decidiu registrar em texto essa personagem que ajudou Livia e, quando viu um concurso literário de uma editora de Portugal, inscreveu a história. “A amiga Bruxa” acabou não levando o pódio, mas ganhou um convite para publicação pela editora em tempo depois. “Eu brinco que foi um livro pensado para não ser um livro”, brincou.

De forma lúdica, a história ajuda a driblar desafios comuns no dia a dia de quem tem filhos pequenos – Foto: Divulgação

A obra infantil diverte crianças e adultos com diálogos bem-humorados entre a bruxa e a pequena Lili, personagem inspirada na filha da jornalista, Livia, hoje com sete anos. De forma lúdica, a história ajuda a driblar desafios comuns no dia a dia de quem tem filhos pequenos, como levar para o banho, fazer as refeições e lidar com demonstrações de agressividade.

“É uma grande alegria participar da Bienal do Rio. Eu frequento bienais do livro desde a infância, mas como leitora, então estrear como autora traz uma emoção especial”, contou Gabriela.

A sessão de autógrafos com a autora acontece apenas na sexta-feira, mas os exemplares de “A amiga Bruxa” estarão à venda durante todo o evento, realizado de 1º a 10 de setembro, no Riocentro, na zona oeste do Rio.

MOMENTOS DE CONTAÇÃO

A autora Gabriela Metzker faz a contação de “A amiga Bruxa” na Biblioteca Municipal, em Santa Bárbara d’Oeste – Foto: Ma Vieira/Divulgação

A autora costuma fazer a contação da história ao lado da filha nos eventos de lançamento da obra. Em março, a contação aconteceu na cidade natal de Gabriela, Santa Bárbara d’Oeste, e reuniu cerca de 60 pessoas na Biblioteca Municipal, um momento de muita emoção para a autora. “Foi lindo rever tanta gente querida e receber o público interessado em conhecer a história”, conta a jornalista, que mora em São Paulo há 17 anos.

Com suas gargalhadas e seu jeito debochado, a bruxa também já passou pela capital paulista e por Ribeirão Preto, durante a Feira Internacional do Livro realizada em agosto.

Autora de Nova Odessa também participa da feira

A psicopedagoga especialista em comportamento leva livro à Bienal do Rio de Janeiro – Foto: Camila Ribeiro Belisário / Divulgação

Após o lançamento de “Realize: Conexões e Saberes”, em Nova Odessa, a psicopedagoga, terapeuta comportamental e especialista em respiração consciente, Regina Pocay, se prepara para apresentar o livro na Bienal Internacional do Rio de Janeiro. Idealizado e coordenado por Regina, “Realize” reúne uma coletânea de textos profundamente inspiradores e representa uma jornada de empoderamento feminino. A obra reflete a colaboração entre oito coautoras e quinze convidadas – cada uma trazendo sua voz única – e abrange uma variedade de temas relevantes, desde autoestima até carreira, saúde, família e muito mais.