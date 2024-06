Inscrições para a ‘Residência Pontos MIS 2024’ estão abertas

As inscrições para o período imersivo no universo audiovisual da “Residência Pontos MIS 2024”, do Museu da Imagem e do Som, de São Paulo, já estão abertas e seguem até o dia 5 de julho.

A residência será realizada entre os dias 29 de julho e 2 de agosto, voltada para cineastas do estado de São Paulo (exceto capital), realizadores de curtas-metragens, estudantes e profissionais da área audiovisual.

Serão oferecidas aulas, palestras, visitas técnicas e a chance de aprimorar as habilidades com renomados profissionais da área. Os interessados podem se inscrever gratuitamente por meio deste link.

É necessário enviar um filme que os profissionais participantes tenham realizado, com duração máxima de 20 minutos. Uma comissão formada pelo MIS selecionará 12 trabalhos.

Os diretores desses filmes serão convidados a participar desta imersão, para a qual o MIS oferecerá transporte e hospedagem, assim como uma ajuda de custo de R$ 600 para demais despesas.

Após a semana de imersão, os residentes retornarão às suas cidades de origem para dar vida a novos curtas-metragens. Essas criações serão exibidas no MIS em sessões gratuitas.