Ingressos para ver Fernanda Montenegro no Auditório Ibirapuera esgotam em menos de 30 minutos

Os ingressos para a apresentação de Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir, marcada para o dia 18 de agosto no Auditório do Ibirapuera – Oscar Niemeyer, no Parque Ibirapuera, esgotaram em poucos minutos após a abertura da distribuição na segunda-feira, 12. As entradas para ver a atriz dentro do auditório acabaram em menos de 30 minutos, de acordo com a observação da reportagem do Estadão.

A assessoria do Itaú, que promove o evento, não soube informar os minutos exatos em que os ingressos terminaram.

Em um primeiro momento, os tíquetes para a área externa também apareceram como “esgotados” por volta das 18h30. No entanto, pouco minutos depois, estavam disponíveis novamente e a distribuição seguiu até 19h30.

A retirada das entradas, que eram gratuitas, começou às 18 horas pela plataforma Sympla. Cada espectador poderia resgatar até dois ingressos por CPF, para o gramado ou dentro do anfiteatro.

A apresentação, que já havia causado comoção em passagem pelo Sesc 14 Bis, é realizada em parceria com o Itaú.

A capacidade do teatro é de 792 lugares. Vale ressaltar que quem estiver no gramado do lado de trás do Auditório, em um espaço com capacidade para 15 mil pessoas, assistirá a uma transmissão do que é apresentado no auditório e não à apresentação com a atriz presencialmente, conforme explicado no comunicado oficial da apresentação.

Para as apresentações no Sesc SP, que ocorreram entre 20 de junho e 21 de julho, foram mais de 130 mil acessos simultâneos no site do evento, somente no primeiro dia de vendas, o que fez com que os ingressos se esgotassem rapidamente.

No monólogo, Montenegro lê trechos da obra Cerimônia do Adeus. O texto aborda as reflexões Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre, durante os últimos anos de vida do filósofo.

Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir

Data: 18 de agosto de 2024

Horário: 19 horas, com abertura dos portões às 17 horas

Ingressos: Esgotados

Local: Auditório do Ibirapuera – Oscar Niemeyer (Av. Pedro Álvares Cabral, 0 – Ibirapuera, São Paulo) – projeção voltada para o gramado da parte traseira do anfiteatro – acesso pelos portões 2 e 10 do Parque Ibirapuera

Capacidade: Anfiteatro: 792 pessoas / Área externa: 15 mil pessoas.

Classificação indicativa: 12 anos

Duração: 75 minutos