Ingressos para a CCXP começam a ser vendidos; confira atrações e como comprar

De 1 a 4 de dezembro acontece a CCXP 22. O evento reúne nomes da indústria de videogames, streaming, histórias em quadrinhos, filmes e séries para TV em São Paulo, no SP Expo.

Nesta quinta-feira, 5, o evento fez uma transmissão ao vivo no YouTube para anunciar novidades e dar spoilers do que irá acontecer na edição de 2022. Com o fim da transmissão, a venda de ingressos foi iniciada.

A edição contará com o show do cantor Vitão e da ex-The Voice Brasil, Carol Biazin. Além disso, uma nova arena de streaming será instalada no local: a Arena Podcast, pensada para receber streamers do Brasil, que farão gravações e colaborações no local. Para os cosplayers, além de contar o tradicional desfile e premiação da melhor fantasia, o evento preparou workshops para quem quer começar a fazer seus próprios figurinos.

Os ingressos podem ser adquiridos através do site oficial e os preços variam de R$ 120, a meia entrada, até R$ 12 mil para acompanhar a experiência completa e conversar com os artistas.