Cultura Ingressos online do show do Coldplay em Curitiba e Rio de Janeiro esgotam

Os fãs do Coldplay não perderam tempo e esgotaram na manhã desta quinta-feira, 20, os ingressos do show que a banda britânica irá fazer em Curitiba e Rio de Janeiro no ano que vem. No entanto, as vendas da turnê mundial Music of The Spheres World Tour em São Paulo seguiam abertas – e com ingressos disponíveis até por volta das 11h30.

Em Curitiba, o grupo se apresenta no dia 21 de março, no Estádio Couto Pereira. Nas bilheterias oficiais da cidade, ainda é possível garantir os ingressos. No Rio, as vendas só aconteceram online e o show será no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, nos dias 25 e 26 de março.

Já na capital paulista, as apresentações acontecem nos dias 10, 11, 13, 14, 17 e 18 de março, no Estádio do Morumbi.

Os convidados especiais para a turnê da banda no Brasil serão a banda escocesa Chvrches, com apresentações nas três cidades e Elana Dara, convidada especial nos shows de São Paulo e a dupla Clara x Sofia convidada no Rio e Curitiba.

A princípio, os shows aconteceriam neste mês, mas, devido a uma infecção pulmonar do vocalista Chris Martin, as apresentações precisaram ser reagendadas e, em São Paulo, a turnê também foi transferida do Allianz Parque para o Estádio do Morumbi.