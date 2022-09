Ingresso para o Lollapalooza 2023 começa a ser vendido para o público geral

O Lollapalooza 2023 abriu nesta quarta-feira, 21, a venda dos ingressos para o público geral. Os ingressos custam entre R$ 1.060 e R$ 3.860. O LollaBR será entre os dias 24 e 26 de março de 2023, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Na semana passada, puderam comprar os passes clientes do Banco Bradesco. Segundo os organizadores, o lote disponibilizado na pré-venda se esgotou em menos de 12 horas, o que seria um recorde para o festival de música.

O line up ainda não foi anunciado, mas, também segundo os organizadores, o público pode esperar que esta 10ª edição seja histórica.

Valores e ingressos para o Lollapalooza Brasil 2023

Lolla Pass

A partir de R$ 1.060. O ingresso garante entrada nos três dias de evento

Lolla Lounge by Vivo (Pass)

A partir de R$ 1.908. O ingresso dá acesso à área VIP do LollaBR nos três dias de evento, open bar e food, after party, translado de ida e volta, entre outros benefícios

Lolla Comfort by next (Pass)

A partir de R$ 3.860. O ingresso dá acesso aos três dias de evento e a uma área que estreou em 2022 com área de descanso, lockers e food trucks exclusivos, banheiros de água corrente, entre outras facilidades.

Como comprar o ingresso para o LollaBR 2023

A compra dos ingressos pode ser feita no site do festival, com taxa, e na bilheteria oficial sem taxa, em até três vezes sem juros.

A bilheteria oficial fica no Teatro Renault (Av. Brigadeiro Luis Antônio, 411 – Bela Vista). Ela funciona de terça a domingo, das 12h às 20h, e não abre nas segundas e feriados.