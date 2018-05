Inglês quebra recorde de vitórias na Corrida do Queijo

Aconteceu na última segunda-feira, 28, a edição deste ano da tradicional Corrida do Queijo, evento que acontece nos arredores da cidade de Gloucester, no oeste da Inglaterra, onde pessoas descem uma colina em desabalada carreira atrás de um dos queijos que são produzidos na região.

Ninguém sabe ao certo como o evento surgiu, algumas pessoas dizem que é uma tradição que vem desde os tempos celtas enquanto outras afirmam que é uma invenção moderna que surgiu como forma de propaganda da indústria de laticínios local.

A Corrida do Queijo deste ano contou com quatro corridas, uma delas só para mulheres, e tivemos um recorde quebrado: o soldado inglês Chris Anderson venceu duas corridas e quebrou o recorde de mais vitórias no evento, somando 22 no total. “Eu não tenho o que provar agora, estou feliz”, disse Anderson ao jornal The Daily Express.

“Esse ano senti um pouco mais de pressão porque haviam mais locais correndo e eles conhecem melhor a colina”, falou o soldado, que participa do evento há 14 anos e dedicou suas vitórias à esposa, portadora de uma doença genética rara. “O segredo para vencer é prestar atenção nas suas pernas e não ficar tonto com a descida”, completou.