Influenciadores Boca Rosa e Fred anunciam término de relacionamento

Os influenciadores Bianca Andrade, a Boca Rosa, e Fred anunciaram o término do relacionamento deles na tarde desta sexta-feira, 22. O ex-casal havia oficializado o romance em setembro de 2020.

Em julho de 2021, nasceu o filho dos dois, Chris. Nos stories, os dois confirmaram que o namoro chegou ao fim. “Eu nunca imaginei ter que fazer esse tipo de post, mas, em busca de paz, venho informar que eu e a Bianca não somos mais um casal”, iniciou o influenciador.

“A decisão foi tomada há alguns dias, por nós dois, e obviamente está doendo demais na nossa família, mas o término foi decidido por ambas as partes e de maneira totalmente pacífica e consciente”, continuou Fred.

“Mesmo não estando mais juntos, eu e Bianca seguimos nos amando muito e sempre estaremos na vida um do outro por sermos amigos. acima de tudo. e também por conta da nossa maior alegria, Cris”, concluiu.

Também no Instagram, Bianca publicou uma foto do parto do seu filho, ao lado de Fred, e negou que o término tenha sido motivado por alguma traição. “Esse momento foi o mais feliz da minha vida e é assim que sempre vou me lembrar de nós”, escreveu.

“É com muita tristeza que divido com vocês que eu e Bruno (Fred) não estamos mais juntos. Antes que especulem, nós nunca nos traimos, mesmo que ainda exista gente que não acredita nisso. O que importa pe a nossa verdade. Só estamos em busca de paz”, comunicou.