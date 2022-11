Influenciadora tailandesa pode pegar até 5 anos de prisão por comer morcego

A influenciadora tailandesa Phonchanok Srisunaklua foi presa e pode ficar até cinco anos de reclusão após comer um morcego inteiro em um vídeo do YouTube, segundo publicação do site DailyMail na quinta-feira, 10.

As autoridades a prenderam por “posse de carcaças de animais selvagens protegidos” e por violar a Lei de Crimes Informáticos do país.

Na filmagem, a mulher aparece despedaçando o animal morto em uma tigela de sopa. Enquanto ela faz isso, descreve a experiência como “deliciosa” e diz que parece estar “comendo carne crua”.

Os espectadores demonstraram medo com a propagação de doenças após a atitude dela. “Você será culpada se começar uma pandemia”, disse um. “Se você adoecer, não se preocupe em procurar auxílio médico”, falou outro.

A publicação conversou com o veterinário Pattaraphon Manee-on, do Departamento de Parques Nacionais, Vida Selvagem e Conservação de Plantas, da Tailândia, que disse: “Apenas tocar na saliva, no sangue e na pele é considerado um risco.”