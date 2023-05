Influenciadora Luanne Jardim é morta em tentativa de assalto no Rio

Ela estava no carro com o namorado, no domingo, quando levou um tiro no ombro, que atingiu o coração

A influenciadora Luanne Murta Jardim Martins, 30 anos, foi morta neste domingo, 21, após sofrer uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro. Ela estava no carro com o namorado, João Pedro, quando levou um tiro no ombro, que atingiu o coração.

O assalto ocorreu na região do Engenho de Dentro, na zona norte do Rio. O Estadão entrou em contato com a Polícia Civil do estado que confirmou a morte da influenciadora.

Luanne Jardim foi baleada durante tentativa de assalto no Rio de Janeiro – Foto: Reprodução / Instagram

“A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada para apurar a morte de Luanne. Diligências estão em andamento para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime”, disse a polícia em comunicado.

Nas redes sociais, o namorado de Luanne publicou uma série de stories chorando para agradecer mensagens de apoio que sua família tem recebido.

“Quero agradecer todo mundo que está mandando mensagem, que gosta da nossa família. Estamos bem (…) Eu consegui acesso ao Instagram dela, o pai e mãe dela também conseguiram. Vou postar nossa última foto em família e quem puder estar com a gente nesse momento eu agradeço. Não vou conseguir responder todas as mensagens e nem vou tentar. Obrigado de verdade.”

Quem era Luanne Jardim?

Conhecida como Luanne Jardim nas redes sociais, a influenciadora fitness morava na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Ela tinha 315 mil seguidores no Instagram e 11,2 mil no TikTok, onde produzia conteúdos sobre emagrecimento, baseados na experiência pessoal.

Luanne emagreceu 50 quilos em 6 meses e, desde então, passou a motivar mulheres a perder peso de forma saudável.