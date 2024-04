Cultura Influenciadora faz chá revelação com aviões e recebe críticas; veja vídeo

Inga Stumbriene, influenciadora digital popular na Lituânia, foi alvo de críticas após realizar seu chá revelação com três aviões responsáveis por lançar uma fumaça na cor azul, revelando que espera um menino.

“Não conseguíamos ver por causa da poluição, obrigada”, ironizou um seguidor. “O que há de errado com as pessoas hoje em dia?”, questionou outro. “Quem são esses poluidores que desperdiçam tanto para dizer a todos qual o sexo do filho?”, indagou um terceiro.

Apesar das críticas, a influenciadora e o marido compartilharam inúmeros registros do momento nas redes sociais. Inga também celebrou a repercussão. “Não esperava isso quando planejei a nossa celebração familiar. Uma festa que tocou tantos corações ao redor do mundo.”

Para rebater os internautas, ela explicou que um dos aviões foi pilotado por seu pai. A influenciadora restringiu os comentários em algumas de suas publicações.