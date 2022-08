Influenciadora e ativista Belly Palma morre aos 29 anos após sofrer engasgo

Morreu aos 29 anos a influenciadora e ativista de moda inclusiva para pessoas com deficiência Belly Palma. A notícia foi divulgada na conta do Instagram da ativista. Segundo o comunicado, Izabelle Marques sofreu na sexta-feira, 26, uma parada cardiorrespiratória decorrente de um engasgo. Na segunda, 29, a influenciadora sofreu morte cerebral.

“É com imenso pesar que comunicamos o falecimento da nossa amada, querida amiga e companheira de jornada, Belly”, começa o comunicado.

Na sequência, o comunicado continua relatando os detalhes do acontecimento. “Belly sofreu um engasgo seguido de uma parada cardiorrespiratória na última sexta-feira. Todos os primeiros socorros foram prestados e conseguimos levá-la ao hospital, onde ela seguiu internada até hoje, segunda-feira (29/08/2022), quando veio a óbito por morte encefálica.”

Personalidades e artistas também prestaram condolências no comunicado: “poxa não acredito Meus sentimentos muita luz. Vai na paz Bella! Rest in Power”, disse o cantor Di Ferrero. “Não não não, estivemos juntas na sexta, meu Deus”, lamentou Preta Gil.

“Em nome da Família e amigos desejamos toda luz, força e conforto aos que ficam. Belly foi um exemplo de amor, alegria, resiliência, superação e esforço em sua vida pessoal e luta das pessoas com deficiência no Brasil. Que fique sempre registrado cada momento, pensamento e reflexões que ela trouxe e que se transforme em um legado de amor, gratidão e inspiração para todos nós”, continua o comunicado, que informou em breve anunciar o local do velório e sepultamento de Belly.

Quem foi a influenciadora de moda inclusiva para deficientes Belly Palma

Belly Palma, nascida Izabelle Marques, tinha uma má formação na medula espinhal desde bebê, a doença mielomeningocele, também conhecida como espinha bífida aberta. Decorrente disso, usava cadeira de rodas.

A má formação é um problema na constituição da coluna vertebral que ocorre nas primeiras semanas de gestação.

A doença, que pode fazer o bebê desenvolver hidrocefalia e perda da função motora, cria uma pequena bolsa no final da espinha.

A influenciadora, que procurava valorizar as pessoas com deficiência e era consultora de moda inclusiva, relatou em suas redes sociais que passou por mais de 35 cirurgias a vida inteira.