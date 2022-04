Influenciadora brasileira Bruna Gomes fica em 3º lugar no ‘Big Brother Portugal’

A brasileira Bruna Gomes ficou em 3º lugar no Big Brother Famosos de Portugal, programa transmitido pela TVI. O resultado foi divulgado neste domingo, dia 24. O vencedor da edição foi o piloto Bernando Souza, com quem ela teve um romance na casa e foi, inclusive, pedida em namoro. O 2º lugar ficou com o chef de cozinha Marco Costa.

Essa foi a segunda edição do reality show com participantes famosos. A primeira também contou com brasileiro no elenco: o jogador Jardel, que ficou em 5º lugar.

Em Portugal, o Big Brother tem duração menor, visto que a última temporada não durou nem dois meses. No entanto, o canal português costuma emendar novas edições logo na sequência – ou seja, acaba uma e já estreia outra. Uma nova etapa já foi anunciada e se chamará Desafio Final, uma espécie de “all stars”, apenas com participantes que marcaram o programa – e Bruna Gomes está confirmada.