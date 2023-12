‘Influenciador’ finge estar na Farofa da Gkay, apontam internautas: ‘Mente de titânio’

A badalada Farofa da Gkay, evento criado para comemorar o aniversário da influenciadora Gessica Kayane, começou na última segunda, 4, em Fortaleza. A festa conta com várias celebridades todos os anos e só é possível entrar no evento mediante convite da influenciadora.

Mas segundo uma thread do X (antigo Twitter), um suposto influenciador teria fingido ser convidado à Farofa e, agora, publica imagens como se estivesse no evento.

Mente de titânio

Com 22 mil seguidores, um usuário chamado Vinícius (Vini) mostrou em seus stories que teria recebido o convite da influenciadora. Apesar de boa parte dos convidados terem recebido um áudio de GKay, Vinícius mostrou uma mensagem de texto.

Ele também publicou uma imagem ao “chegar” no evento, mas seguidores afirmam se tratar de montagem. Dizem, ainda, que este é o segundo ano consecutivo que ele finge estar no evento.

O suposto influenciador também replicou publicações de pessoas que estão no evento, alterando detalhes ou até substituindo o áudio das gravações originais. “Mente de titânio”, comentou um internauta.

“Não devo explicação nenhuma para vocês. Vocês não pagaram passagem, hospedagem, comida. Não vou me estressar”, disse Vini em seu Instagram após ser acusado de mentir.

Outros alegam que se trata de uma estratégia para ganhar seguidores. “Acho que o cara só está tirando onda com vocês”, comentou uma usuária do X. Com o engajamento de quem o acompanha, Vinícius mostrou que seus stories bateram 17 mil visualizações.