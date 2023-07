Inez Viana, a Angelina de ‘Terra e Paixão’, termina casamento de 13 anos com Débora Lamm

A atriz Inez Viana, intérprete da personagem Angelina da novela Terra e Paixão, afirmou em entrevista ao jornal Extra que terminou o casamento de 13 anos com a também atriz Débora Lamm. Inez disse que ela e Débora estão separadas desde 2022, mas que continuam amigas e mantêm laços profissionais.

“Débora é uma das atrizes mais geniais que conheci. A gente viveu 13 anos juntas, mas acabou, infelizmente, porque gosto muito dela. É uma pessoa incrível e temos muitos laços em comum”, disse Inez ao jornal.

A atriz afirmou também que no momento está sozinha, mas aberta para um novo amor. O que falta, segundo ela, nesse momento, é tempo, muito por conta do ritmo de gravações da novela Terra e Paixão. Na trama, sua personagem, a Angelina, guarda os segredos da família La Selva.

Inez, que afirmou ter emendado um casamento no outro – antes de Débora, ela disse que teve um relacionamento que durou 18 anos, também falou de sua atuação na causa LGBTQIA +.

“Mais do que nunca, estamos no momento de reverter o preconceito e a hipocrisia. (Relações homoafetivas em segredo) acontecem muito mais do que a gente imagina. Eu sou lésbica, também conhecida como sapatão. Por mais que tenha sido casada com um homem, hoje eu me vejo apenas me relacionando com mulheres mesmo. A primeira vez que percebi que gostava de mulheres foi quando eu me apaixonei pela Débora Lamm “, disse ao jornal.