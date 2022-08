Inês Peixoto, Nívea Maria e Chris Couto estão em peças de teatro de SP

O espetáculo Mary Stuart, de Friedrich Schiller, em nova adaptação de Robert Icke, revela os bastidores da rivalidade histórica de entre a rainha da Escócia Mary Stuart e a rainha da Inglaterra Elizabeth I, protagonizadas, respectivamente, por Virginia Cavendish e Ana Cecília Costa. O elenco, que tem 11 atores no total, é dirigido por Nelson Baskerville e tem nomes como Chris Couto, Genézio de Barros e Fernando Pavão. Estreia nesta sexta-feira (19). 5ª, 6ª e sáb., 20h.; dom., 19h. Teatro do Sesi-SP. Av. Paulista, 1.313, Bela Vista. Grátis (reservar ingresso aqui). Até 27/11.

Novos tempos

Em uma homenagem que traz a cena o próprio Oswald de Andrade, a Bendita Trupe dá sua versão para a peça O Rei da Vela em Desmascarados. Nela, Oswald ressurge do mundo dos mortos e se espanta ao ver o que se tornaram seus personagens no tempo presente, como o casal Abelardo e Heloisa, donos de circo que são também sócios empresários engajados com o poder público e investem numa floresta particular na Amazônia. A direção é de Johana Albuquerque. 5ª a sáb., 20h; dom., 19h. Teatro de Contêiner. R. dos Gusmões, 43, Luz. R$ 30.

Uma nova cor para a vida

A peça Ensina-me a viver, com texto de Colin Higgins, tradução de Millôr Fernandes, e adaptação e direção João Falcão, ganha nova montagem agora com a atriz Nívea Maria dando vida a Muade, personagem anteriormente vivido por Glória Menezes. É Maude que dá ao solitário e atormentado Harold, vivido por Arlindo Lopes, uma visão de vida mais leve e alegre. Estreia nesta sexta (19). 6ª e sáb., 20h. dom., 17h. Teatro Porto. Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos. R$ 80/R$ 100. Até 9/8.

Contra a exploração

Améfrica: Em Três Atos, espetáculo do Coletivo Legítima Defesa, une, em três diferentes dramaturgias na mesma peça, a experiência comum de mulheres e homens negros na diáspora e à experiência de mulheres e homens indígenas contra a dominação colonial. A direção é de Eugenio Lima. 5ª, 6ª e sáb., 20h, dom., 18h. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, Pompeia. R$ 12/R$ 40. 18/9.

Mulheres sobreviventes

Na peça Órfãs do Dinheiro, a atriz Inês Peixoto dá vida a três mulheres em situações diferentes de vulnerabilidade: uma mulher vendida para a prostituição ainda criança, uma refugiada que luta pela sua sobrevivência e uma emprega doméstica sonhadora. O texto, assinado por Inês, é uma reflexão sobre a importância da emancipação financeira das mulheres. A direção é assinada por Eduardo Moreira. 5ª a sáb., 21h. Sesc Pinheiros. Auditório. R. Pais Leme, 195, Pinheiros. R$ 9/R$ 30.

Barra pesada da cultura

Wonder!! Vem pra Barra Pesada, de Wallie Ruy e Rafael Carvalho, tem a história e o legado da multiartista travesti Claudia Wonder como fio condutor do espetáculo. Wonder atou em atuou no rock underground paulista, no cinema da pornochanchada, no teatro e na literatura. De sexta (19) a dom. (21), 19h. Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona. R. Jaceguai, 520, Bixiga. R$ 15/R$ 40.

Um réquiem à Marilena Ansaldi

O espetáculo De Pés Descalços, com roteiro de José Possi Neto e direção compartilhada com Anselmo Zolla, será apresentado pela Studio3 Cia. de Dança, em homenagem à bailarina e atriz Marilena Ansaldi, que morreu no ano passado. A atriz Christiane Torloni, que trabalhou com Marilena na novela Selva de Pedra, fará uma participação especial. A apresentação faz parte da Semana Paulista de Dança. 4ª (24), 20h. Masp Auditório. Av. Paulista, 1.578, Bela Vista. Grátis (por ordem de chegada).