Cultura ‘Indo, apesar dos meus ‘senões”, diz Luana Piovani sobre mudança do filho para casa do pai

Na manhã desta segunda-feira,18, Luana Piovani atualizou os seus seguidores sobre a mudança de seu filho mais velho, Dom, de 11 anos, para a casa do pai, o surfista Pedro Scooby, no Brasil. Pelo Instagram, a modelo e atriz desabafou sobre a situação.

“É uma decisão que tomei há um ano e que, graças a Deus, tive todo esse tempo para me certificar que estava certa. Lá atrás, não foi possível ir porque aqui em Portugal não se separa irmãos”, iniciou ela. Segundo o que Piovani disse anteriormente, seu filho, que atualmente mora com ela em Portugal, vai se mudar para a casa de Pedro Scooby, no Brasil, após viajar com ele e com seus irmãos.

“Como foi dada a entrada no processo de familiar e de responsabilidade parental aqui em Portugal, apesar de essa decisão ter sido tomada há um ano, ele Dom foi impossibilitado de ir por atitudes do genitor”, disse.

Por fim, ela ponderou sobre a situação. “Eles Dom e Pedro Scooby têm direito a viver essa fantasia. Ele está indo, apesar de eu ter os meus senões, para um lugar amoroso, onde ele vai ter cuidado, e acho que ele tem direito de escolher o que ele acha que vai ser a felicidade dele, uma vez que ele tem estudo e saúde por lá. Estou dando esse passo em direção à felicidade do meu filho mais velho e da família, dos meus outros dois filhos, pai, mãe, eu mesma.”

Depois de concluir os vídeos, Luana compartilhou duas postagens sobre paternidade: “Cuidado com aqueles que evitam discutir os danos que causaram e preferem focar apenas em sua reação, tentando fazer você se sentir culpado(a)”, dizia o texto. Na legenda, ela desabafou: “Maldito o homem que escolhi para ser a luz e a figura paterna das minhas três preciosidades”.

Luana e Scooby viveram um relacionamento de seis anos, que terminou em 2019. Desde então, passaram por uma série de divergências públicas, em que a atriz expôs problemas com o surfista. Os dois entraram em um acordo sobre a pensão dos filhos em agosto.

No final de 2023, ela contou que a audiência que teria com o ex-marido em novembro foi cancelada. Na ocasião, a artista não citou o nome de Scooby, mas se referiu ao processo como “o da mordaça”. Luana havia sido proibida de comentar sobre ele na internet.