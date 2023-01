Incêndio atinge teatro Castro Alves em Salvador

Um incêndio de proporções ainda não definidas atingiu o Teatro Castro Alves, em Salvador, no início da tarde desta quarta-feira, 25. De acordo com informações do jornal Correio, as chamas se concentraram no teto do espaço, que é o maior complexo de salas de da Bahia.

Segundo informações preliminares, as chamas não chegaram a atingir nenhuma das salas de espetáculo do teatro, que conta com três: Sala Principal, Sala do Coro e a Concha Acústica. Ainda não há dados com relação à área interna do equipamento ou se outros ambientes foram danificados pelo fogo.

A equipe que trabalha no equipamento foi evacuada para garantir segurança. Não há informações sobre feridos. Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local para conter as chamas.

Uma apresentação da cantora Adriana Calcanhotto está marcada para acontecer nesta quinta, 26, na sala principal do teatro. Ainda não há informações se o show, que faz parte da turnê Voz e Violão será adiado ou cancelado.