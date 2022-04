Il Divo traz hits mundiais para palco paulistano

O grupo Il Divo retoma sua turnê mundial, rebatizada de Greatest Hits Tour para homenagear o cantor Carlos Marin, integrante do grupo que morreu em dezembro de 2021, vítima da covid. Formado atualmente pelo americano David Miller, o francês Sebastien Izambard e o suíço Urs Buhler, o trio ganha reforço com a participação do mexicano Steven LaBrie, um barítono, assim como Marin.

“LaBrie era um grande fã do Marin. Não estamos tentando substituí-lo ou esquecê-lo, ao contrário. Queremos celebrar os 18 anos que estivemos com ele. LaBrie é incrivelmente talentoso e tem uma voz poderosa. É um prazer cantar com ele”, conta Izambard ao Estadão.

Além das versões para sucessos da música mundial que fizeram a fama do grupo, como Unchained Melody e Ave Maria, eles também vão incluir canções de seu mais recente álbum, Motown. “O show é muito poderoso, porque contém muita emoção. As pessoas terão a chance de escutar as músicas que tivemos a chance de cantar com Marin pela última vez. É uma grande oportunidade para nos curarmos junto de nosso público.”

Para homenagear a plateia brasileira, Il Divo vai apresentar uma versão em português da balada Unbreak My Heart, sucesso da cantora Toni Braxton.

“Queremos fazer esse pequeno gesto para que os brasileiros sintam que estamos abraçando sua cultura e língua. Estamos torcendo para que a plateia cante junto conosco. Esperamos que consigam entender nossa pronúncia”, diz Izambard.

Dom. (1º), 20h. Espaço das Américas.

R. Tagipuru, 795, Barra Funda.

R$ 125/R$ 700. bit.ly/showildivo

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.