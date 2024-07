Igor Camargo comemora vitória em processo contra Graciele Lacerda: ‘na honra e na verdade’

O filho mais novo de Zezé Di Camargo, Igor Camargo, celebrou uma vitória judicial movida contra a atual companheira do pai, a jornalista Graciele Camargo. Após uma polêmica envolvendo um perfil fake, Igor estava proibido de citar Gracile nas redes sociais ou em entrevistas.

“Com a notícia que recebemos hoje, a palavra do dia é ‘agradecimento!”, escreveram Igor e a mulher Amabylle, nesta quinta, 18, no Instagram.

Entenda a confusão

A desavença entre os Camargo começou em outubro de 2023. Na ocasião, Amabylle Eiroa, nora de Zezé, desabafou nas redes sociais ser vítima de um perfil fake criado para difamar a família Camargo.

Uma das publicações dizia que Wanessa Camargo havia traído o companheiro Marcus Buaiz com Dado Dolabella. Amabylle afirmou que a autora das postagens era, na verdade, Graciele. Zilú Camargo, mãe de Igor e ex-mulher de Zezé, também afirmou nas redes sociais ser vítima dos ataques.

“Tentei resolver internamente. Entretanto, a pessoa envolvida, mais uma vez, recorreu à manipulação e persuadiu terceiros a crerem que o perfil falso não lhe pertencia, deixando subentendido que o perfil poderia ser meu”, escreveu Amabylle em novembro, em seu perfil no Instagram.

Conforme apurado pelo Estadão, em novembro de 2023, Graciele pediu cerca de R$ 600 mil de indenização por danos morais contra Amabylle, alegando ter sido prejudicada financeiramente, pois ela perdeu contratos e parcerias por conta do caso.

Caso foi parar na Justiça

As investigações demonstraram que o perfil fake – chamado Priscila Dantas – estava logado no celular de Graciele. Nas redes, porém, a jornalista afirmou que não era autora das publicações e que Amabylle é quem tinha acesso aos computadores dela.

Em uma entrevista no início deste ano ao Domingo Espetacular, da Record TV, Graciele admitiu que era dona do perfil criado para se defender de ataques do restante da família, mas que havia perdido o controle da conta e não era autora das postagens.

“O relógio inexorável da verdade tocou”, retrucou Amabylle no Instagram, após a polícia identificar que o endereço de internet do perfil criado pertencia a Graciele.

Zezé ficou ao lado da companheira em comentários nas redes sociais e diminuiu o teor das mensagens.

Casal comemorou resultado

“Obrigada pelo empenho, trabalho humanizado, artesanal e, principalmente, obrigada por ignorar publicidades midiáticas e sensacionalistas pautadas em inverdades. E claro, por conseguirem preservar a ética, no árduo caminho que trilhamos para manter a fé na honra, na verdade e na Justiça”, respondeu Amabylle à postagem do casal sobre a vitória judicial.

Amabylle Eiroa, 28 anos, namora o filho de Zezé Di Camargo há 15 anos. É arquiteta e foi responsável por decorar o apartamento do sogro com Graciele.

Já Zezé e Graciele estão juntos desde 2012. Nesta semana, o casal anunciou que está à espera do primeiro filho junto. Com 61 anos de idade, o sertanejo é pai da cantora Wanessa, 41 anos, Camilla, 38 e Igor, 29, frutos do antigo casamento com Zilu Camargo.