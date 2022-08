Idris Elba desiste de interpretar James Bond, segundo jornal

O jornal inglês The Sun informou que o ator Idris Elba não está mais envolvido nas negociações para ser o primeiro James Bond negro da história. Segundo uma fonte do jornal, o astro de sucessos como O Esquadrão Suicida e Thor decidiu focar em um projeto pessoal.

Seu plano é criar algo por conta própria, mas o ator não estará totalmente afastado de 007: ele segue participando do projeto como uma espécie de conselheiro, sugerindo nomes que podem de fato substituir o atual intérprete do personagem, Daniel Craig.

O nome de Elba tinha sido citado pela produtora da franquia 007, Barbara Broccoli, em uma entrevista ao site especializado Deadline. “Nós conhecemos o Idris, ficamos amigos dele, que é um ator magnífico. E, você sabe, ele tem sido parte da conversa, mas é sempre difícil ter essa conversa quando ainda há alguém ocupando essa vaga”, disse Broccoli na ocasião.

Atualmente, Idris Elba pode ser visto nos cinemas no filme A Fera, no qual enfrenta a fúria de leões em um passeio com a família.