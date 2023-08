Cultura Iate usado pela princesa Diana com namorado afunda no Mediterrâneo

O iate usado pela princesa Diana para curtir seu último verão afundou no Mar Mediterrâneo depois de uma colisão. A embarcação batizada como Cujo, que já foi do milionário Dodi Al-Fayed, namorado da mãe dos príncipes William e Harry, atingiu um objeto não identificado na região de Beaulieu-sur-Mer, na Riviera Francesa, e logo depois começou a naufragar. As informações são do jornal The Sun.

Havia sete pessoas no iate no momento do acidente. O tabloide britânico informou que todas foram retiradas ilesas usando bote salva-vidas antes que o iate afundasse a uma distância de 2.430 metros. O acidente ocorreu em 29 de julho.

O atual proprietário da embarcação estava no comando do iate. Ele tentou bombear a água para fora do navio, mas não conseguiu. Um rebocador também tentou auxiliar a tripulação, mas nada evitou o naufrágio.

A proa do iate já estava parcialmente submersa, com algumas cabines já inundadas, quando os serviços de emergência chegaram ao local. O superiate ficou conhecido a partir de 1997, quando a Princesa Diana foi fotografada a bordo com Dodi Al-Fayed. Semanas depois, em 31 de agosto, os dois morreram num acidente de carro durante uma perseguição de paparazzi em Paris.