Humoristas Meirelles e Daniel Zukerman comentam Instagram de personalidades

Os humoristas Maurício Meirelles e Daniel Zukerman lançaram, na noite de quarta-feira, 20, o Varanda Gourmet, novo canal de YouTube da Rede Snack, em que farão comentários bem-humorados sobre o Instagram de personalidades conhecidas.

O primeiro analisado pela dupla foi Marcos Mion, apresentador da Record TV, conhecido pelas fotos de seu porte físico, e também ao lado de sua família.

“Ele é um pai ou se tornou pai porque isso dá like? Eu tenho um filho e vou falar, fiz o meu filho pra dar like. Por que será que o Mion tem três filhos?”, brincou Maurício.

Zukerman complementou: “Ele faz a combinação perfeita para um like familiar: tá com o abdome trincado, tem dois cachorros f*** e dois filhos lindos. C***, não tem como não curtir ele!”

“O pai verdadeiro é careca e tem pelo no ombro. O Mion tá totalmente depilado e no auge da carreira dele. Esses filhos não são dele!”, brincou.

Por fim, pediram aos espectadores para decidir quem é dono do melhor Instagram: Marcos Mion, Rodrigo Faro ou Celso Zucatelli. Também é possível interagir com o canal enviando uma foto de sua própria varanda para o e-mail canalvarandagourmet@gmail.com.

A dupla ainda dá o veredicto de quais nomes merecem ser seguidos ou não, além de uma nota para cada perfil.

Assista ao primeiro vídeo do Varanda Gourmet com os comentários de Maurício Meirelles e Daniel Zukerman abaixo: