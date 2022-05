Humor maduro

O envelhecimento da população brasileira é um fenômeno impossível de ignorar. Parcela importante e economicamente ativa do país, a terceira idade é um filão e tanto para os mais diversos setores. Por isso mesmo, de forma leve e divertida, a série “Família Paraíso”, do Multishow, estreia, na próxima segunda, dia 30, para jogar holofotes na conhecida “melhor idade”. “O projeto vem aí para mostrar que a idade não é um limitador para uma vida ativa, cheia de energia e divertida. Queremos contribuir para a identificação entre famílias que se veem refletidas ali e despertar, através do humor, um olhar mais leve e acolhedor para essa fase da vida”, explica Tatiana Costa, head de Entretenimento e Infantil dos canais pagos da Globo.

A série inédita é estrelada por Leandro Hassum, que interpreta Leleco. Depois de perder tudo o que tinha, o agitado personagem encontra um novo trabalho em uma casa de repouso, onde terá de se acostumar a conviver com pessoas bem diferentes dele. O projeto, que também irá ao ar na Globo em outubro, marca a estreia de Hassum no Multishow. “Sempre tive vontade de criar conteúdo com o Multishow. Eu sempre me identifiquei muito com a linguagem que o Multishow trata a comédia e aborda esse humor popular e de identificação, que é o que eu gosto de fazer. E agora trabalhando com um elenco que traz a melhor idade, a terceira idade, os idosos, ou como vocês preferirem chamar, num lugar de tanto destaque e tão valorizado, mostrando o quanto eles têm amor e vontade de viver”, valoriza Hassum.

Na casa de repouso, há também a enfermeira-chefe Shirley, papel de Cacau Protásio. A funcionária dá a vida pelos moradores e os protege como se fossem seus filhos. “A Shirley é apaixonante! Supercarinhosa, ela ama cada um que está dentro daquela casa. E a casa da Família Paraíso tem muito acolhimento, amor e família. Eu adoraria, na minha velhice, ter uma casa dessa para viver”, afirma Cacau, que contracena com Paulinho Serra e Viviane Araújo, que vivem o casal Machadinho e Manu.

O elenco veterano do humorístico é composto por nomes, como Artur Kohl, Ataíde Arcoverde, Cosme dos Santos, Flavio Bellini, Guida Vianna, Teca Pereira e Silvio Mattos. “A importância desse programa para mim é grandiosíssima, porque ela fala justamente de um tempo que eu estou vivendo, que é a terceira idade. Viver a terceira idade e falar sobre ela de uma maneira lúdica, poética, de um modo realista, mas feliz, me deixa muito contente”, celebra Ataíde Arcoverde. Para Guida Vianna, que também estará no elenco da novela “Cara e Coragem”, a série “Família Paraíso” mostrará os idosos por outro ponto de vista. “É um programa que mostra o idoso de forma leve e atuante, querendo participar de tudo, das festas, exalando vida e mostrando que é capaz de liderar, viver, se alegrar e de participar de tudo que a vida tem de melhor”, aponta a atriz.