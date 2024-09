Humberto Martins nega ter mal de Parkinson: ‘Fake news’

Nesta quarta-feira, 25, Humberto Martins desmentiu os boatos que diziam que ele tem a doença de Parkinson. O ator usou as redes sociais para acalmar os fãs e familiares dizendo que essa informação não passa de um boato.

“Bom dia! Como vão? Tudo bem? Espero que sim. Aqui estou bem, graças a Deus. Muito obrigado, obrigado pelas mensagens de carinho, de apoio, de consideração, de afeto, bênçãos, de luz e tudo mais. Quero dizer que está tudo bem comigo, estou fazendo trabalhos relacionados a roteiro, direção e filmagens, que vocês já devem estar sabendo, posto no meu Instagram”, começou.

Ele explicou qual foi a razão para ele ter decidido gravar o vídeo dizendo que isso foi um rumor que surgiu há anos e voltou à tona por conta de um vídeo antigo. “O fato que me traz aqui é uma notícia que vem saindo… Desde 2021 tem rodado por aí no YouTube, e é preocupante porque minha irmã tem 80 anos e me enviou mensagem preocupadíssima comigo sobre isso, falando para mim: não se isole, amamos muito você. Apenas não fui visitá-la nesse período por causa de muito trabalho e cuidados com a minha vida. Quero compartilhar com vocês essa fake news”, disse.

O vídeo narra a notícia que o ator teria a doença. Ele começa assim: “Bem-vindo, espero que esteja tudo bem com você. Infelizmente, a notícia que trago hoje é bastante triste e impactante. O ator Humberto Martins, conhecido por seu papel como o Guerra na novela Travessia, foi diagnosticado com uma doença incurável, que tem afetado sua vida pessoal e profissional. Humberto Martins, aos 61 anos, recebeu o diagnóstico de Parkinson, uma doença degenerativa crônica”.

Segundo o ator, tudo isso não passa de uma mentira. “Tem um propósito, com certeza. De tirar o prestígio, de nos deixar fora do jogo, a gente sabe como funciona. Só para mostrar para vocês. Isso não procede, é mentira. Deixa eu botar aqui o áudio.”