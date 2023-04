Hugh Jackman revela possível novo câncer de pele

O ator Hugh Jackman, de 54 anos, revelou que fez duas biópsias para saber se está com câncer de pele outra vez. Ele já teve seis cânceres removidos do rosto entre 2017 e 2019. O médico do astro, segundo ele, notou “pequenas coisas” que poderiam ser carcinoma basocelular.

O ator que interpretou Wolverine teve um resultado de biópsia inconclusivo em 2021. Por meio do Instagram, Jackman alertou sobre os cuidados com a pele, que podem evitar a doença que é muito comum no mundo.

No comunicado, Jackman disse: “Sei que já me ouviram falar sobre os meus carcinomas basocelulares antes. Vou continuar a falar sobre eles se for preciso. E se lembrar uma pessoa de colocar protetor solar com um alta SPF, então fico feliz. Só para lembrar, o carcinoma basocelular, no mundo dos cânceres de pele, é o menos perigoso de todos”, disse, admitindo que o problema de pele pode ter surgido em razão de ter ficado exposto ao Sol por 25 anos.