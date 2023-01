Hugh Jackman nega ter usado esteroides para fazer Wolverine

Ator explicou que sempre seguiu uma dieta rica em proteínas e seguia uma rotina intensa de malhação - Foto: Divulgação

O ator Hugh Jackman foi o entrevistado do podcast Who’s Talking to Chris Wallace?, da CNN dos EUA, e foi questionado sobre o processo de preparação física para interpretar Wolverine. O apresentador perguntou se ele já havia tomado esteroides, ao que o ator negou prontamente.

Segundo Jackman, quando buscou informações sobre o uso de esteroides, ele teria sido advertido de maneira muito caricata sobre as reações que essas substâncias podem provocar no corpo. “Amo o meu trabalho. Mas tenho que ser cuidadoso com o que eu falo aqui, mas fui orientado de uma maneira muito ‘anedótica’ sobre os efeitos colaterais disso. Então, eu fiquei meio: ‘não amo isso ficar forte tanto assim’. E aí decidi fazer à moda antiga”.

O ator explicou que sempre seguiu uma dieta rica em proteínas e seguia uma rotina intensa de malhação. “Peço desculpas a todas as galinhas e todos os veganos e vegetarianos do mundo, mas eu comia muito frango”, contou.

Atualmente, Jackman está se preparando mais uma vez para interpretar o herói da Marvel. Seu último filme com o personagem, Logan, estreou em 2017 e, desde então, o ator havia dito que se aposentaria da franquia. O que ele não esperava era a insistência Ryan Reynolds (O Projeto Adam), que sempre falou publicamente sobre o seu desejo de contracenar com Jackman em algum filme de Deadpool.

No universo dos quadrinhos da Marvel, Deadpool e Wolverine alimentam uma rivalidade entre si. Os atores já puderam ter um gostinho dessa experiência em X-Men Origens: Wolverine (2009), mas Reynolds teve uma participação rápida e interpretou sem usar o uniforme tradicional de seu personagem. Neste ano eles começam os trabalhos para que em 2024 chegue aos cinemas o terceiro filme da franquia de Deadpool, em que finalmente os heróis se encontram.

O ator falou um pouco sobre como será o filme que gravará ao lado de Reynolds. “Esta história é pré-Logan”, disse sobre a linha temporal do Universo Marvel. “Realmente pensei que não retornaria a fazer o Wolverine. Estava em paz com isso. Mesmo com todos me perguntando sobre isso em entrevistas ou com as ligações do Ryan: ‘podemos fazer isso de novo'”, revelou.

Jackman relatou ainda que foi por causa de sua mulher, Deborra-Lee Furness, que ele decidiu aceitar o convite de Ryan Reynolds. “Ela me perguntou o que eu ia fazer depois de Wolverine. E, então, dirigindo um dia fiquei pensando que eu nunca tinha interpretado o Wolverine numa situação como essa. Deadpool 3 tem uma dinâmica que eu nunca vivi antes e que pensei que poderia ser divertido viver agora”.

Para o novo longa, Jackman disse que seguirá a mesma receita de sempre e que, no próximo semestre, o seu trabalho será ir à academia. “Aprendi que isso ganhar musculatura não pode ser feito com pressa. Não vou fazer mais nada. Ficarei com a minha família e treinando. Será o meu trabalho por seis meses”, finalizou.