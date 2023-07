Cultura Huck brinca com garoto que ‘pintou’ Fusca da família: ‘vou arrumar um estágio no Lata Velha’

Recentemente, o vídeo de João Miguel, um garotinho de 6 anos com as mãos e o rosto sujos de tinta que tinha acabado de estragar a pintura do Fusca da família viralizou nas redes sociais por conta da fofura do momento. Neste sábado, 15, o apresentador Luciano Huck repostou o momento e brincou com o menino: “João, vou arrumar um estágio pra você no Lata Velha!”.

“A mãe brasileira não tem um dia de paz! João Miguel tinha um spray e um sonho: ‘Viajar no Fusca preto’. Foi então que decidiu dar uma mudada na cor do Fusca, que é relíquia da família. Ainda bem que o final da história é feliz! A mãe, Gaby Conde, conseguiu remover a obra de arte do garoto e o fusca voltou para sua cor original”, escreveu.

Gaby, mãe do garoto, aprovou a brincadeira do apresentador, a quem chamou de “fofo”: “Obrigada, Luciano Huck! Vamos providenciar esse emprego, hein?!”. Nas redes sociais, ela, cuja família vive em Dourados no Mato Grosso do Sul, fala sobre a criação de seus filhos, incluindo o próprio João Miguel, que tem síndrome de Down.

Também neste sábado, 15, Talyta, tia do menino, publicou um vídeo mostrando que já foram feitos reparos na lataria do Fusca e o carro está como novo. A postagem original foi feita no dia 7 de julho, quando Gaby brincou: “Quando eu acho que ele não tem mais criatividade, ele se supera! Mais uma da série: ‘Já tomou seu anticoncepcional hoje?'”.