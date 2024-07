Hotel Mirage, em Las Vegas, encerra atividades nesta quarta-feira, após 34 anos

O hotel e cassino Mirage, em Las Vegas, nos Estados Unidos, fecha suas portas nesta quarta-feira, 17, após 34 anos em atividade. O resort, que anunciou em maio que fecharia, realizou uma despedida de uma semana, no qual os apostadores tiveram a oportunidade de ganhar parte de um prêmio em dinheiro de US$ 1,6 milhão (cerca de R$ 8,7 milhões). As informações são da CNN.

Segundo a emissora, após seu fechamento, o resort de três mil quartos passará por uma reforma de três anos que apagará quaisquer marcas do Mirage e do seu tema tropical. Ele reabrirá em 2027 como o Hard Rock Las Vegas – a marca pretende construir uma torre de hotel com cerca de 210 metros de altura em formato de guitarra, semelhante à sua propriedade no estado da Flórida. O vulcão do lado de fora, atração característica do Mirage, será destruído para abrir espaço para novos quartos.

Criado em 1989 pelo magnata dos cassinos Steve Wynn, o Mirage inaugurou uma era de resorts de luxo para a Las Vegas Strip, principal avenida da cidade, e foi o primeiro resort a ter uma atração na calçada – o vulcão. Isso levou os hotéis Bellagio e o Venetian a imitar o Mirage com suas fontes dançantes e canais. Arquitetos disseram à afiliada da CNN, KSNV-TV, que o design tropical idealizado por Wynn foi criado para lembrar um oásis na caótica avenida.

Além do vulcão em erupção, a CNN destaca que os visitantes provavelmente conhecem o Mirage por sediar outros eventos típicos de Las Vegas, como o show dos tigres brancos de Siegfried e Roy e um show do Cirque du Soleil com músicas dos Beatles.

A MGM Resorts comprou o Mirage de Wynn em 2000 e o vendeu em 2022 por mais de US$ 1 bilhão para a Hard Rock International. É a segunda vez que a Hard Rock terá presença em Las Vegas – a marca anteriormente foi dona do que agora é o Virgin Hotel.