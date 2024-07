Hotel cinematográfico: Francis Ford Coppola inaugura hospedagem para cineastas

O diretor Francis Ford Coppola projetou um novo hotel para cineastas no estado da Geórgia, EUA. O All-Movie Hotel conta com 27 quartos e suítes, e tem inauguração prevista para 25 de julho, segundo informações do site Variety divulgadas nesta quarta, 10.

A construção ainda conta com espaços para produção, suítes de edição e até sala de conferência. “Projetamos instalações de efeitos especiais e de ensaios, além de um pequeno palco onde pudéssemos filmar”, detalhou o cineasta para a publicação.

Os ambientes recebem nomes homenageando grandes figuras da indústria. Por exemplo, a sala de exibição recebeu o nome de Dorothy Arzner, uma das poucas diretoras da era do cinema mudo, que também foi professora de Coppola na UCLA.

O diretor teve a ideia do projeto enquanto rodava o longa Megalopolis, que inclusive teve cenas filmadas no hotel. “Quando eu não queria pensar no filme, eu pensava neste hotel, e quando eu não queria pensar no hotel, eu pensava no filme”, disse ele. A ideia do projeto foi criar um espaço que oferecesse, ao mesmo tempo, hospitalidade e condições de trabalho para profissionais da indústria.

A região de Geórgia vem recebendo investimentos robustos da indústria do cinema e da televisão, e já é conhecida como a “Hollywood do Sul”. Somente no ano passado, foram US$ 4,3 bilhões de dólares movimentados pelo setor.

A família Coppola possui outros investimentos no ramo hoteleiro, com hospedagens em países como Argentina, Itália e Belize.

Dividindo opiniões

Coppola se prepara para o lançamento de Megalopolis, filme que está na disputa pela Palma de Ouro e dividiu a crítica no Festival de Cannes.

O crítico do jornal The Guardian, Peter Bradshaw, o considerou “megachato”. Já Tim Grierson, da revista britânica Screen Daily, chamou de “desastre”. Por outro lado, a publicação americana Deadline o classificou como uma “obra-prima moderna que reinventa as possibilidades do cinema”.