Homenagem ao Silvio Santos no ‘Mais Você’: Ana Maria Braga se veste como o apresentador

Na manhã desta segunda-feira, 19, Ana Maria Braga surpreendeu os telespectadores ao iniciar o programa Mais Você vestida como Silvio Santos, em homenagem ao maior apresentador da TV brasileira, que morreu no sábado, 17, aos 93 anos. Silvio estava internado desde o início de agosto com problemas relacionados a uma infecção por H1N1.

A caracterização de Ana Maria, que incluiu até mesmo o famoso bordão “Quem quer dinheiro?”, acompanhada do lançamento de aviõezinhos de cédulas de R$ 100.

“Como eu adoro fazer televisão e levar alegria para a casa de vocês, assim como ele, eu acho que não tem mal nenhum a gente rir da gente mesmo. Fazer coisas, errar e não ter vergonha de falar que errei, não ter vergonha de ser feliz. E alegria é o que ele sempre quis. E essa roupa, tem hoje todo esse significado”, disse a apresentadora emocionada.

Além de relembrar a trajetória de Silvio Santos na televisão, Ana Maria revelou que havia combinado uma participação ao vivo de Tiago Abravanel, neto do apresentador, durante o programa. No entanto, Tiago, ainda abalado pela perda do avô, decidiu não participar. “Ontem ele falou no Domingão com Huck e no Fantástico, mas hoje cedo ele me mandou um recado dizendo que não estava em condições e que estava com a mãe, Cintia, que também está muito abatida, isso é natural. Perfeitamente compreensível”, explicou Ana.

A apresentadora compartilhou um áudio de Tiago pedindo desculpas por não conseguir participar ao vivo. “Acho melhor nesse momento eu ficar pertinho dela”, justifica o ator.

Ana Maria Braga seguiu com as homenagens, relembrando histórias e momentos inesquecíveis de Silvio Santos na televisão, deixando os telespectadores emocionados com o tributo ao comunicador que marcou gerações.