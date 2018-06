Homem tenta espantar cobra e coloca fogo na própria casa na Finlândia

Um finlandês se deu mal ao tentar espantar uma cobra de uma maneira inusitada: com gasolina. A casa em que morava acabou pegando fogo quando ele espirrou a substância no réptil. Segundo o canal finlandês Yle, o caso aconteceu na segunda-feira, 18, na cidade de Siuntio, ao oeste da capital Helsinque.

O relato dá conta que o cidadão nórdico se assustou com a cobra e resolveu lançar o que estava perto dele para tentar assustar o réptil, no caso, gasolina. Ao entrar em contato com um cortador de grama quente e em razão do calor e da falta de umidade por conta do verão finlandês, a gasolina entrou em combustão e o fogo se alastrou pelo terreno da casa.

Os bombeiros chegaram ao local antes das chamas entrarem na casa, que é de madeira, mas os danos no quintal e na garagem superaram os 15 mil euros (cerca de R$ 65 mil). Como são animais de sangue frio, as cobras saem de seus esconderijos nesta época do ano para aproveitarem o calor da luz do sol. Por isso, os encontros com esses répteis se tornam mais comuns nessa época do ano na Finlândia.