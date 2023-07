Cultura Homem é espancado em show do Sepultura após saudação nazista; banda se pronuncia

Um homem foi espancado durante um show da banda Sepultura após fazer apologia ao nazismo e proferir ofensas racistas. A apresentação aconteceu no dia 8 de julho e o grupo se pronunciou sobre o assunto nesta terça-feira, 18.

Durante o festival Metal Weekend, em Fortaleza, um indivíduo, que não foi identificado, fez xingamentos racistas contra o vocalista do grupo, o americano Derrick Green, que é negro.

Em seguida, ele fez gestos nazistas e foi expulso. Nas redes sociais, os integrantes do Sepultura afirmaram que o show seguiu sem intercorrências e que todos souberam do caso apenas no dia seguinte.

“O Sepultura é terminantemente contra qualquer tipo de manifestações como essas e não admitirá tal comportamento em seus shows, assim como não compactuará com qualquer tipo de violência ou justiça feita pelas próprias mãos”, declarou a banda em nota.

“Vale lembrar que apologia ao nazismo e ataques racistas são crimes previstos em lei no Brasil, devem ser denunciados e punidos em conformidade com as leis vigentes”, reiterou o grupo.

O Estadão entrou em contato com a Polícia Civil do Ceará e com o festival Metal Week para mais informações sobre o caso, mas não obteve retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.