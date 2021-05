Histórias da tradição oral africana são destaque em bate-papo com cordelistas

Autores Marco Haurélio e Arlene Holanda apresentarão o lançamento da obra "Uagadu" durante live no YouTube do Centro Cultural Fiesp

Nesta quarta-feira (26), os autores do livro “Uagadu – Uma odisseia africana” (SESI-SP Editora), Marco Haurélio e Arlene Holanda, participam do Bate-papo Literário, promovido pelo Centro Cultural Fiesp. Em destaque, estarão as tradições da cultura oral das lendas africanas em cordel.

O evento online e gratuito terá transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do Centro Cultural Fiesp, a partir das 19h30, e o público poderá interagir com os autores por meio do chat. O bate-papo ainda conta com mediação do especialista em literatura africana e mestrando em mediação de leitura, Felinio Freitas.

Evento terá transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do Centro Cultural Fiesp – Foto: Divulgação

O cordel sempre recontou histórias da tradição oral e as lendas de diferentes matrizes. Entretanto, neste sentido, são poucos os trabalhos realizados em relação à África e suas tradições mais remotas.

Escrito pelos reconhecidos cordelistas brasileiros Marco Haurélio e Arlene Holanda, Uagadu destaca quatro contos da África transformados em cordel, com base em registros oficiais do arqueólogo e importante nome na etnografia alemã, Leo Frobenius. Seus trabalhos trouxeram revelações surpreendentes e provocadoras sobre o povo soninquê, base do Império de Gana.

O livro ainda conta histórias de homens em suas buscas, enfrentando seus medos e tendo suas forças testadas. São lendas de inimigos que precisam ser vencidos e que, por vezes, até habitam nosso ser e com ele se confundem. São contos independentes em cordel que se completam sem perder sua individualidade e força, propiciando ao leitor um maior conhecimento sobre os seres humanos e suas odisseias particulares. Uagadu está disponível nos formatos impresso e e-book.