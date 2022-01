História de amor cantada pelo Legião Urbana, ‘Eduardo e Mônica’ chega aos cinemas

A história de amor mais famosa da música brasileira estreia nas salas de cinema nesta quinta-feira (20). A canção “Eduardo e Mônica”, da banda Legião Urbana, foi transformada em um longa-metragem com Alice Braga e Gabriel Leone nos papeis principais.

A dupla dá vida ao casal que tem que superar as diferenças para viver um grande amor na Brasília (DF) dos anos 1980. O roteiro foi inspirado na letra da música, mas conta com alguns acréscimos para dinamizar a história.

Filme leva para as telas a história de amor cantada pelo Legião Urbana – Foto: Divulgação

Mônica é recém-formada em medicina e tem uma ampla bagagem cultural. Já Eduardo é jovem, tímido e está descobrindo o mundo. Os dois se conhecem em uma festa, assim como na música. Entre um copo de conhaque e outro de café, é ela quem liga para ele no dia seguinte para marcar um encontro.

O relacionamento entre a mulher adulta e o adolescente vai enfrentar percalços, e Eduardo vai encarar suas próprias inseguranças para fazer o namoro funcionar. Mônica, por outro lado, também terá suas próprias camadas e conflitos. A personagem aparece no trailer em um diálogo tenso com a mãe e terá um desentendimento com o avô de Eduardo, um militar reformado que defende a ditadura.

A trilha sonora do filme promete. Além da própria música “Eduardo e Mônica”, sucessos da década de 1980 devem embalar o casal.

As críticas da pré-estreia indicam que o filme se manteve fiel à história narrada nos mais de quatro minutos da música, com alguns acréscimos que ajudam a trama a andar. Além disso, parece ter acertado a dose entre humor e romance.

“‘Eduardo e Mônica’ é uma história de amor singela e bem contada, que não exagera na dose de comédia romântica nem joga seus protagonistas em aventuras mirabolantes”, escreveu Thales de Menezes em sua crítica para o caderno Ilustrada, da Folha de S. Paulo.

Curiosidades

As gravações foram feitas na capital federal, local onde Renato Russo vivia, mas também há cenas na Chapada dos Veadeiros (GO) e no Rio de Janeiro (RJ).

Assim como muitos filmes, a estreia foi adiada várias vezes por conta da pandemia, e a produção recusou propostas de lançá-lo no streaming. Mas antes de estrear no Brasil, o longa foi lançado no exterior, com uma recepção positiva. Ele venceu o prêmio de Melhor Filme Internacional no Festival de Edmonton, no Canadá, em 2020.