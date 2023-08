Herbert Vianna explica homenagem à mulher em letra de sucesso dos Paralamas

Herbert Vianna, vocalista do Paralamas do Sucesso, explicou a letra da música Uma Brasileira (conhecida pelo refrão “One more time-ime-ime”) durante sua participação no Caldeirão com Mion deste sábado, 19. A canção é uma homenagem a Lucy Vianna, casada com o músico até a sua morte, em acidente de ultraleve em 2001, que também deixou o cantor paraplégico.

Antes de cantar a música, destacou: “O meu eterno amor, mãe dos meus três filhos e que estava comigo no acidente de ultraleve, e que, por razões cármicas, já passou para um nível mais elevado morreu, era inglesa de nascimento”.

“Nossos três filhotes nasceram lá na Inglaterra, sendo que meu garoto, o primeiro, nasceu em casa, de parto normal, feito por mim. A médica chegou para cortar o cordão quando eu estava com ele nas mãos. As duas meninas nasceram lá, também, mas elas nasceram na água”.

Herbert Vianna destacou que Lucy estudava muito as coisas brasileiras: “Por conta disso, tentei escrever uma canção usando no refrão a língua dela, mas, descrevendo isso dizendo que ela tinha uma alma brasileira, muito curiosa, interessada e entusiasmada.

Sobre a música Uma Brasileira, destacou: “Foi uma parceria com o grande Carlinhos Brown, que tinha uma ideia rítmica e melódica. Comecei a harmonizar a ideia dele e em cima disso coloquei essa letra”.

Marcos Mion completou: “Tenho certeza que a homenagem cumpriu o seu papel, porque virou um clássico, também não pode faltar em nenhum show do Paralamas”.