Cultura Henri Castelli e Talitha Morete estão no elenco do ‘Dança dos Famosos’ 2024

Henri Castelli participou do Mais Você desta quinta-feira, 29, e revelou que está no elenco do Dança dos Famosos 2024, quadro apresentado no Domingão com Hulk, na Globo. Ele também disse que já foi convidado para a competição, quando Faustão ainda comandava o programa.

O ator não participa de uma novela desde Malhação: Toda Forma de Amar, exibida entre 2019 e 2020. “Não durmo há três meses”, disse Henri sobre a ansiedade para participar do quadro.

Talitha Morete, que está apresentando o Mais Você durante as férias de Ana Maria Braga, revelou que também é uma das participantes do Dança dos Famosos deste ano. “Estou feliz da vida, não estou nem acreditando”, disse.

“Entrei na Globo 14 anos atrás, no Domingão, então, é um programa muito especial para mim … Obrigada pelo convite”, completou.

O restante dos competidores serão anunciados a partir das 15h desta quinta-feira.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais