HBO prepara série documental sobre Carlinhos Brown

Carlinhos Brown, cantor, compositor e primeiro músico brasileiro a fazer parte da Academia do Oscar, terá sua vida e carreira retratada em nova série documental da HBO. Produzida pela Giros Filmes, a produção conta com quatro episódios, que celebram a trajetória do artista e traz depoimentos de amigos, familiares e nomes importantes da música brasileira. A série está sendo gravada e ainda não tem data de lançamento prevista.

Nascido em Salvador, na Bahia, Antônio Carlos Santos de Freitas, conhecido como Carlinhos Brown, desde muito jovem demonstrou paixão pela música e talento na percussão ancestral.

Sua carreira decolou na década de 80, durante o Carnaval de Salvador, quando se destacou como percussionista e ganhou destaque no movimento musical conhecido como Axé.

A série documental retrata a infância de um menino pobre, passando pela adolescência da alfabetização tardia e da descoberta da música, até a consagração como ícone pop, mundialmente conhecido.

Com parceiros de diversas entidades importantes, diversos projetos saíram do papel e através da arte, educação e cultura, Brown mudou a realidade do pequeno bairro de salvador onde nasceu. A produção constrói uma linha do tempo musical, que marca a história da Bahia e edifica a cultura sonora de Brown.