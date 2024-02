HBO Max muda marca para incluir conteúdos e buscar mais assinantes

No Brasil e nos demais países da América Latina, a plataforma de streaming HBO Max foi renomeada como Max. A mudança ocorreu na terça, 27.

O novo nome vem na esteira de uma transformação da WarnerMedia (dona dos canais CNN, HBO, TNT e do estúdio Warner Bros.), adquirida pela Discovery em 2022.

Meses após o fim da fusão, em 2023, surgiram os primeiros rumores de que os executivos estariam insatisfeitos com o nome da plataforma. Segundo reportou a Bloomberg na época, a sigla “HBO” estava afastando potenciais assinantes.

Já no início de 2024, Patrizio Spagnoletto, diretor de marketing da plataforma, disse ao Wall Street Journal que a mudança de nome foi feita para atender um público mais amplo e diversificado.

“A decisão de rebranding acabou sendo bem mais simples. Devemos manter o nome HBO ou matamos o nome HBO? Você não pode ter HBO no nome e, em seguida, incluir essa biblioteca variada e esperar que os consumidores reconheçam a marca da mesma forma”, explicou.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.