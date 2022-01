HBO Max fecha 2021 com 73,8 milhões de assinantes, acima das expectativas

Dados incluem as assinaturas do canal HBO, que também dão acesso ao serviço de streaming

O serviço de streaming HBO Max encerrou 2021 com 73,8 milhões de assinantes ao redor do mundo. Segundo anunciou a AT&T – gigante de telecomunicações responsável pela operação das plataformas de vídeo -, o resultado para o ano passado superou as previsões da própria companhia.

Os dados incluem as assinaturas do canal HBO, que também dão acesso ao serviço de streaming.

No segundo trimestre de 2021, após alcançar a marca de 67,5 milhões de usuários, a empresa revisou suas metas globais para o ano na expectativa de alcançar números em torno de 70 milhões a 73 milhões de assinantes. Anteriormente, a ideia da companhia era alcançar entre 67 milhões a 70 milhões de clientes.

A divulgação dos resultados acima do esperado ocorreu após os lançamentos de séries e filmes aguardados para o quarto trimestre do ano na plataforma, como o seriado Succession, o longa Dune e And Just Like That, sequência de Sex and the City.

No comparativo com os concorrentes do setor, o serviço da AT&T fica atrás de nomes como Disney Plus, que possui cerca de 116 milhões de assinantes no mundo, e da líder de mercado Netflix, com aproximadamente 213 milhões de usuários pelo globo.

A plataforma de conteúdo chegou à América Latina e ao Brasil em junho de 2021, após estrear nos Estados Unidos no ano anterior. Em seguida foi a vez de aterrissar nos primeiros mercados europeus no último trimestre do ano.

Questionado sobre informações locais, o serviço de streaming informou que não divulga dados da operação ou do número de assinantes no País.