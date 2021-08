HBO MAX aposta no mercado interno com “Os Ausentes”

Com trama investigativa envolvente, a série é belo cartão de visitas do streaming na produção de séries nacionais

Recém-lançada no Brasil, a HBO MAX chegou disposta a brigar com as gigantes do “streaming” que já se fazem presentes no mercado local, casos da Netflix, Globoplay e Amazon. Além de esperados títulos de fora, o serviço do conglomerado de mídia internacional Warner Media também olha para o mercado interno com o lançamento de “Os Ausentes”.

Dividida em 10 episódios, a série acompanha a rotina de uma agência de investigação de pessoas desaparecidas – Foto: Divulgação

Não fosse a pandemia, a série seria lançada sem grande alarde pelo canal TNT, responsável por “abraçar” a ideia original de Thiago Luciano e Maria Carmem Barbosa. Por conta do coronavírus, a série foi guardada e logo foi alardeada como a primeira produção brasileira da HBO MAX. Mais conhecido por sua porção ator, Thiago esteve em novelas como “Alma Gêmea” e “Ciranda de Pedra” antes de enveredar pelo universo dos roteiros. Já Maria Carmem, por muitos anos, formou uma dupla de sucesso ao lado de Miguel Falabella, com quem concebeu títulos como a novela “Salsa e Merengue” e o humorístico “Toma Lá, Dá Cá”. É dessa mistura inusitada que nasce a mais nova e surpreendente série policial nacional.

Dividida em 10 episódios, a série investigativa é protagonizada por Maria Flor e Erom Cordeiro e acompanha a rotina de uma agência de investigação de pessoas desaparecidas. Em uma cidade de São Paulo nua e crua, o texto logo deixa bem claro que o súbito desaparecimento de alguém é uma tragédia que pode atingir pessoas de qualquer idade ou classe social, e que ocorre pelos motivos mais variados.

Na trama, após o desaparecimento de sua filha, o ex-delegado Raul, papel de Cordeiro, abre a agência Ausentes, que se torna famosa no submundo da capital paulista por receber todo tipo de clientes, sobretudo aqueles que não podem ou não querem recorrer à polícia. A chegada de Maria Julia, papel de Maria Flor, na agência muda o dia a dia de trabalho. Fugida de Buenos Aires, após seu pai sumir misteriosamente, ela está disposta a reencontrá-lo. Enquanto buscam por seus familiares, a dupla de investigadores se embrenha na procura por pistas para solucionar os casos que chegam à agência.

O tema principal da série é vasto. A opção por um roteiro que abre e fecha arcos dramáticos a cada episódio é uma boa forma de entregar profundidade em cada uma das histórias abordadas. Competentes e seguros em seus papéis, os protagonistas de Erom e Maria surgem como belo fio condutor da produção por não serem apenas espectadores da desgraça alheia. Tanto Raul quanto Maria Julia têm boas justificativas para a imersão que fazem no universo das pessoas desaparecidas. No trauma e na coragem, se tornam totalmente verossímeis, o que os aproxima do público.

A direção de Caroline Fioratti e Raoni Rodrigues também se destaca ao equilibrar bem a condução de elenco, a tensão das cenas carregadas de suspense e a “pancada” das sequências de ação. Bem produzida e cheia de boas histórias, “Os Ausentes” é o tipo de série cujo os personagens ficam na mente após os créditos. Além de fazer jus à tradição da HBO na produção de séries nacionais, a trama deixa nítido que tem inspiração e fôlego de sobra para outras temporadas.