Harry Styles: primeiro show da turnê no Brasil empolga fãs mesmo debaixo de chuva

Harry Styles fez o primeiro show da Love on Tour no Brasil nesta terça-feira, 6, em São Paulo. A apresentação, adiada por dois anos por conta da pandemia de covid-19, incluiu os hits Watermelon Sugar, Adore You e As It Was – esta última, a música mais tocada do Spotify no mundo em 2022. Com uma setlist focada no álbum mais recente, Harry’s House, o cantor inglês transformou o Allianz Parque, na zona oeste da capital, em uma casa para o público presente.

A chuva, que não deu trégua durante as quase duas horas de show, também não abalou a empolgação dos fãs – alguns deles acamparam na porta do estádio por dias para garantir espaço na grade próxima ao palco, inclusive. No máximo, causou uma rápida mudança no “dresscode não oficial” do show: o mar de brilho e plumas dos looks da plateia inspirados no cantor – um espetáculo à parte – precisaram ser cobertos por capas de plástico.

“Eu sei que vocês já têm esses ingressos há bastante tempo, então muito obrigado, significa muito para mim que vocês estejam aqui”, disse o cantor em um dos muitos momentos de interação com a plateia. “Alguém assistiu ao jogo (do Brasil)?”, perguntou ele, flagrado por fãs no dia anterior assistindo à partida. “O Brasil ganhou? Eu não tinha como saber ouvindo os gritos nas ruas”, brincou.

Esta é a terceira vez de Harry Styles no Brasil. Ele esteve no País em 2018 com a turnê do seu primeiro álbum solo, autointitulado; e em 2014 com a banda One Direction, que o revelou para o mundo. Foi durante a primeira passagem por aqui que ele resolveu homenagear o País com uma tatuagem escrito “Brasil!” na coxa. “Estou pensando em fazer uma tatuagem de pão de queijo ao lado dela”, disse ele durante o show desta terça.

Em um dos momentos mais emocionantes da noite, Styles cantou Sign of the Times – o primeiro single da carreira solo – segurando uma bandeira do Brasil dada por uma fã. Mas as homenagens ao País não pararam por aí: Late Night Talking, um dos sucessos do Harry’s House, ganhou uma introdução diferente: um trecho da clássica música “Trem das Onze”, do cantor Adoniran Barbosa.

A turnê de Harry Styles ainda tem mais quatro datas no Brasil: Rio de Janeiro (08/12) e Curitiba (10/12), com ingressos esgotados, e São Paulo novamente nos dias 13 e 14, com entradas para alguns setores ainda disponíveis no site da Eventim.