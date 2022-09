Cultura Harry Styles permanece na 14ª semana em primeiro na Billboard com ‘As It Was’

Harry Styles está perto de um recorde na Billboard Hot 100, a principal parada dos Estados Unidos. Sua música As It Was se mantém no topo pela 14ª semana. Com essa posição, o cantor britânico empata em 4º lugar como a música que ficou mais semanas em primeiro lugar, ao lado de artistas consagrados como Whitney Houston, Mariah Carey, The Black Eyed Peas e Bruno Mars.

Se Styles repetir o feito na próxima semana, deixará esses ilustres concorrentes para trás.

Steve Lacy ocupa a segunda posição na Billboard com Bad Habit, enquanto Nicki Minaj está na terceira colocação com Super Freaky Girl.

Em quarto, aparece Nicky Youre e Daizy com Sunroof.

E, em quinto, vem a dupla Post Malone e Doja Cat com I Like You (A Happier Song).

Além de As It Was em primeiro, Styles está presente na lista com outra canção, Late Night Talking, em 10º lugar.