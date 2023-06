Cultura Harry Styles interrompe show para fã grávida ir ao banheiro e escolhe o nome do bebê

Em meio a turnê Love on Tour, um show de Harry Styles viralizou nas redes sociais nesta semana. O artista decidiu interromper a apresentação que fazia em Cardiff, País de Gales, para que uma fã grávida pudesse ir ao banheiro.

A interação do cantor com a fã, que se chama Sian, começou momentos antes, quando ela pediu para Harry escolher o nome do seu filho. “É muita pressão, Sian. Você vai querer que eu dê o nome?”, disse o cantor durante o show.

Mas, ao perceber que ela precisava usar o banheiro, o músico não teve dúvidas. “Você precisa fazer xixi? Você deveria ir. Acho que todos aqui concordamos que é importante que Sian faça xixi, não é?”, perguntou Styles à multidão, que concordou.

“Eu vou fazer isso apenas uma vez, se você for fazer xixi, eu vou parar o show. Sian, se você se apressar, não vai perder nada”, enfatizou. Durante a pausa, Harry continuou conversando com o público. Quando Sian voltou, Harry ainda ajudou a escolher o nome de seu filho. Entre as opções Rafe, Harley, Caleb e Stevie e a última opção foi a escolhida.