Harry Styles e Florence Pugh dividem cena romântica em ‘Don’t Worry Darling’

A Warner Bros divulgou nesta quarta, 27, a primeira imagem de Dont Worry Darling, filme dirigido por Olivia Wilde. Em seu Instagram, a diretora mostrou uma cena de 11 segundos que introduz o clipe e mostra Jack, personagem de Harry Styles em uma cena com Alice, interpretada por Florence Pugh.

Apesar do clima quente, o filme é um suspense psicológico. Harry e Florence interpretam um casal com uma vida aparentemente perfeita, jovem e extremamente apaixonado na Califórnia. As coisas começam a mudar quando os segredos envolvendo o trabalho de Jack começam a atrapalhar o relacionamento e gerar desconfianças em Alice.

É a primeira vez que Harry aparece num papel envolvendo cenas de sexo. No trailer oficial, que foi divulgado com exclusividade para veículos da mídia dos Estados Unidos, o cantor aparece em uma cena de sexo oral, de acordo a revista Variety – e isso foi o suficiente para animar os fãs do artista.

Don’t Worry Darling chega aos cinemas em setembro e tem roteiro de Katie Silberman, Carey Van Dyke e Shane Van Dyke.