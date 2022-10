Harry Styles é atingido por garrafa na virilha durante show

Harry Styles foi atingido por uma garrafa de plástico durante um show em Chicago, na última sexta-feira, 14. O cantor conversava com a plateia quando um fã arremessa o objeto e o acerta na região da virilha.

No vídeo, que circula nas redes sociais, é possível ver que Styles se contorce em sinal de dor quando é atingido, mas brinca: “Bom, isso é infeliz”. Em seguida, ele balança as pernas e volta a falar com os fãs.

O músico está em turnê pelos Estados Unidos com a Love On Tour, que apresenta as músicas de seu álbum mais recente, o Harrys House. Ele ainda passa por 15 noites na cidade de Los Angeles antes de embarcar para a América Latina.

Em dezembro, Styles tem três shows marcados no estádio Allianz Parque, em São Paulo, além de apresentações em Rio de Janeiro e Curitiba.