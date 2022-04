Cultura Harry styles anuncia ‘As It was’, primeiro single do novo álbum

O cantor Harry Styles anunciou o lançamento do primeiro single do novo álbum nesta segunda-feira, 28. As It Was chega às plataformas digitais na próxima sexta-feira, 1º de abril, e faz parte do terceiro disco do artista, Harry’s House.

O cantor publicou fotos para anunciar a data de lançamento do novo single. Na última quarta, 23, ele havia divulgado a capa do álbum e um teaser do que está por vir, no qual aparecem registros de shows e agitação e acaba em um teatro, com o artista diante de uma casa sendo erguida.

Harry’s House será lançado no dia 20 de maio e chega quase três anos após o último álbum de Harry, Fine Line, de 2019.

Um dos hits presentes no disco, Watermelon Sugar, rendeu o primeiro Grammy da carreira do cantor, que venceu a categoria Melhor Performance Solo de Pop com o single.