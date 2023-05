Harrison Ford recebe Palma de Ouro no Festival de Cannes

Harrison Ford marcou presença no Festival de Cannes nesta quinta-feira, 18, e recebeu de surpresa uma Palma de Ouro honorífica. O ator de 80 anos compareceu a estreia de Indiana Jones e a Relíquia do Destino, um dos momentos de maior destaque da edição deste ano. O astro de Hollywood foi homenageado antes da exibição do filme, que tem direção de James Mangold. Tom Cruise recebeu a mesma distinção no ano passado, na estreia de Top Gun: Maverick.

Ford, que voltou à Croisette quinze anos após o quarto episódio da saga, até então dirigida por Steven Spielberg, disse ter ficado “profundamente emocionado” com o prêmio. Ao passar pelo tapete vermelho do festival, acompanhado da mulher, Calista Flockhart, o ator causou o maior alvoroço, principalmente quando tocou a clássica música da saga, composta por John Williams. Tanto Ford quanto a Disney, que comprou os direitos da produção, afirmaram que este será o último filme do personagem.

Phoebe Waller-Bridge e Mads Mikkelsen, que estão no elenco, também foram à estreia do longa, ambientado no fim dos anos 1960. Como na trama há momentos de “flashback”, os roteiristas precisaram usar inteligência artificial para “rejuvenescer” o rosto de Harrison Ford.

Outro aspirante à Palma de Ouro, o alemão Wim Wenders também apresenta dois filmes em Cannes: um longa-metragem de ficção, Perfect Days, na mostra oficial; e Anselm, um documentário sobre o artista Anselm Kiefer.