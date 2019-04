Hariany empurra Paula no ‘Big Brother Brasil’ e pode ser expulsa

Hariany se desentendeu com Paula em uma festa do BBB 19 na terça-feira, 10, e a empurrou sobre as malas do quarto, quando ela foi lhe dar um abraço.

Antes da agressão, Hariany já tinha brigado com a amiga por um motivo que preferiu não dizer em frente às câmeras. A discussão magoou a sister, que reclamou das provocações de Paula durante a Festa Internet da casa.

“Eu não entendo o que ela faz comigo. Ninguém me tira do sério igual ela me tira. Ela fica debochando, velho. Sou a pessoa mais de boa do mundo”, disse chorando. “Sabe quando você está quieta e a pessoa fica te cutucando?”, completou.

Hariany pode ser expulsa do BBB 19 devido ao ato violento. Por volta das 14h, houve uma interrupção na programação da Globo para falar sobre o Big Brother Brasil. Segundo o apresentador Tiago Leifert, para mostrar ao público um “fato relevante que estava sob análise” da direção do BBB.

No trecho exibido pela emissora, após uma discussão entre Paula e Hariany, a goiana saiu do quarto, deixando Paula e Carol. Pouco depois, ela retornou, aos gritos. As duas, aparentemente, estavam sob efeito de álcool.

“Se eu sou amiga da pessoa, e tô falando que vou falar depois, vou falar depois, larga de ser ridícula! Se tô falando que vou falar depois, vou falar depois, c***! Que menina chata!”, exclamou. Paula deu risada.

“Se você é acostumada a ter as coisas na hora que você quer, você tem na hora que você quer! Você é minha amiga e eu tô falando na hora que você quer… “, prosseguiu Hariany.

Em seguida, Paula se levanta e vai sorrindo em direção a Hariany, que a empurra. Paula cai e fica no chão.

Hariany continua: “Tô falando sério, ‘véi’! Eu amo ela, mas ela às vezes me tira a paciência! É sério! Para de ser assim! Tô tentando te falar as coisas e você não quer me entender!”

No mesmo momento, a participante se dá conta de que pode ser punida pela agressão e até expulsa do BBB: “Eu posso ter perdido um milhão e meio agora por te empurrar! Você tá entendendo?!”

“Espera, você quebrou meu quadril! risos Só espera a dor passar! Não tô entendo nada! Amiguinha, eu te amo!”, responde Paula.

“Eu vou ser expulsa dessa desgraça porque empurrei ela. Vou ser expulsa sim!”, continua Hariany.

Na mesma noite, Paula também arrastou Hariany pela sala da casa do BBB.